Bright Gas Cooking Competition 2026 Lahirkan Juara Baru

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan Endri Supriatna sebagai Juara 1 Bright Gas Cooking Competition (BGCC) 2026 pada Grand Final yang digelar di Bintaro Jaya Xchange Mall Park, Tangerang Selatan, Sabtu (7/11).

Kemenangan tersebut diraih lewat hidangan Gulai Lampung yang memadukan gulai taboh, burgo khas Palembang, dan sambal goang dari Jawa Barat.

Muhammad Azwar asal Medan meraih Juara 2, disusul Felly Sitta Mayasari asal Cikarang sebagai Juara 3.

Memasuki penyelenggaraan tahun kelima, BGCC 2026 mengusung tema “Warisan Rasa Nusantara dari Hati”.

Sembilan finalis terpilih dari 2.891 peserta yang mengikuti rangkaian seleksi di Tegal, Palembang, dan Yogyakarta.

Pada babak penentuan, mereka ditantang mengolah bahan utama yang dirahasiakan menjadi kreasi kuliner Nusantara di hadapan Chef Yuda Bustara, Chef Firhan Ashari, dan kreator konten kuliner Magdalena Fridawati.

“Latar belakang peserta sangat bervariasi mulai dari ibu rumah tangga hingga pekerja karir yang hobi memasak. Lewat Bright Gas Cooking Competition, kami ingin peserta punya kesempatan untuk mengolah resep yang dekat dengan keseharian mereka, belajar teknik baru, dan mengembangkan bakatnya di dunia kuliner,” ujar Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto.

Dalam penjurian, cita rasa, kreativitas mengolah bahan dan penyajian menjadi perhatian dewan juri.