Bright Gas Cooking Competition Dorong Talenta Kuliner Muda Indonesia Naik Kelas

jpnn.com - Sebanyak 12 finalis terbaik grand final Bright Gas Cooking Competition (BGCC 2025) yang mewakili penyisihan dari wilayah Medan, Makassar, Surabaya dan Jakarta tampil memukau.
Para finalis menunjukkan kreativitas dalam mengolah bahan lokal menjadi sajian bernilai gizi seimbang dengan tampilan modern.
Penilaian dilakukan berdasarkan kreativitas, cita rasa, penyajian, dan kesesuaian dengan tema kuliner Nusantara.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan kebanggaannya atas keberhasilan grand final kompetisi masak yang digelar Sabtu, 18 Februari.
“Melalui Bright Gas Cooking Competition, kami ingin mendorong talenta kuliner muda Indonesia untuk terus naik kelas dan berkiprah di tingkat internasional. Tiga pemenang terpilih juga berkesempatan mengikuti pelatihan memasak bergengsi di Le Cordon Bleu, Thailand,” ujar Ega dalam keterangan resminya, Senin (20/10).
Di lain kesempatan, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, juga mengungkapkan bahwa peningkatan aksesibilitas menjadi fokus utama agar Bright Gas makin mudah dijangkau masyarakat.
“Pertamina Patra Niaga terus memperluas distribusi Bright Gas sehingga konsumen di berbagai daerah dapat lebih mudah memperolehnya,” ujar Eko.
Melalui kompetisi yang berlangsung ketat, Meimei Tanujaya peserta asal Jakarta ini berhasil meraih gelar Juara 1 BGCC 2025 berkat hidangan Kembung Bakar Gulai Kari Roti Jala yang berhasil memikat para juri dengan perpaduan rasa, cerita, dan teknik memasak yang sempurna.
