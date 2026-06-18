Bright Store by Pertamina Hadir di Jakarta Fair, Tempat Berburu Produk UMKM Berkualitas
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama Subholding Downstream berkolaborasi dengan menghadirkan Booth Bright Store by Pertamina di Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang berlangsung pada 11 Juni–12 Juli 2026.
Kerja sama itu dilakukan sebagai bentum untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui
Melalui booth ini, Pertamina menghadirkan puluhan produk unggulan dari UMKM binaan Pertamina Group, mulai dari aneka snack/camilan, frozen food, sambal dan beragam minuman.
VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan kehadiran produk UMKM binaan di Bright Store by Pertamina merupakan bentuk komitmennya dalam memberikan energi kepada masyarakat dengan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.
"Jakarta Fair menjadi kesempatan bagi UMKM binaan Pertamina untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang lebih luas. Kami berharap keikutsertaan mereka dapat meningkatkan eksposur, memperluas pasar, dan mendorong UMKM semakin berkembang," ujar Baron.
Selain menghadirkan produk UMKM, Bright Store by Pertamina juga menawarkan berbagai promo menarik, mulai dari potongan khusus untuk pembelian Bright Gas dan pelumas, hingga hadiah langsung untuk transaksi menggunakan MyPertamina, serta program SESERBU (Serba Seratus Ribu).
Dia menambahkan kolaborasi menghadirkan Bright Store by Pertamina menjadi bentuk sinergi dalam edukasi produk dan layanan, juga memberikan manfaat ekonomi bagi UMKM binaan.
"Kami ingin kehadiran Pertamina di Jakarta Fair sebagai energi untuk masyarakat ruang promosi yang efektif bagi UMKM lokal agar semakin dikenal dan memiliki daya saing yang lebih kuat," tambahnya.
Pertamina menghadirkan Booth Bright Store by Pertamina di Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang berlangsung pada 11 Juni–12 Juli 2026.
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