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Brighton vs Arsenal: The Gunners Takluk 0-3

Brighton vs Arsenal: The Gunners Takluk 0-3
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Selebrasi Chema Andres (tengah) setelah mencetak gol ketiga Brighton lawan Arsenal dalam lanjutan kelima Liga Inggris 2026/27 di Amex Stadium pada Sabtu (19/9/2026). Antara/Brightonandhovealbion.com

jpnn.com - JAKARTA - Laga Brighton and Hove Albion vs Arsenal pada lanjutan Liga Inggris 2026/27 di Amex Stadium pada Sabtu berakhir dengan kekalahan telak The Gunners 0-3. 

Pascal Gross, Charalampos Kostoulas, dan Chema Andres, membobol gawang Arsenal untuk membawa Brighton menang pada laga itu.

Kekalahan itu menjadi yang pertama bagi Arsenal di Liga Inggris musim ini.

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The Gunners tetap berada di posisi kedua dengan 12 poin dari lima pertandingan.

Sementara itu, Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin. Tim asuhan Fabian Hurzeler kini hanya dua poin di bawah Arsenal, demikian laman Liga Premier.

Brighton langsung mengancam Arsenal pada menit ke-6 saat Kostoulas menerima umpan terobosan di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tembakan yang digagalkan kiper David Raya.

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Arsenal kemudian merespons melalui Bruno Guimaraes pada menit ke-18.

Guimaraes melepaskan tembakan first-time dari jarak menengah yang melebar tipis dari tiang kanan.

Laga Brighton and Hove Albion vs Arsenal pada lanjutan Liga Inggris 2026/27 di Amex Stadium pada Sabtu berakhir dengan kekalahan telak The Gunners 0-3

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