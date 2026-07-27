Brigit Biofarmaka Teknologi Siapkan RUPSLB untuk Penyesuaian Kegiatan Usaha
jpnn.com, JAKARTA - PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Rapat dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan juga dapat diikuti secara daring oleh para pemegang saham.
Dalam keterbukaan informasi, perseroan menyampaikan agenda utama RUPSLB adalah meminta persetujuan pemegang saham atas penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Langkah tersebut dilakukan agar kegiatan usaha perseroan tetap selaras dengan regulasi terbaru, sistem perizinan berusaha berbasis risiko, serta ketentuan administrasi perusahaan yang berlaku.
Manajemen menjelaskan penyesuaian KBLI diperlukan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap perubahan regulasi sekaligus mendukung kelancaran operasional dan pengembangan bisnis perseroan ke depan.
Perubahan tersebut diharapkan memastikan kegiatan usaha perusahaan tetap sesuai dengan perizinan yang berlaku.
Perseroan juga menegaskan bahwa pengumuman pemanggilan RUPSLB merupakan satu-satunya undangan resmi bagi para pemegang saham.
Informasi lengkap mengenai rapat dapat diakses melalui situs resmi perseroan maupun aplikasi eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Brigit Biofarmaka Teknologi menggelar RUPSLB pada 11 Agustus 2026 untuk meminta persetujuan penyesuaian KBLI.
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