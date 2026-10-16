Brigjen Agus Bhakti: Perang Kognitif Tantangan Baru Pertahanan & Demokrasi Indonesia

jpnn.com, BANDUNG - Program Studi Transcultural dan Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar bedah buku Perang Kognitif, Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Kampus Pascasarjana FISIP Unpad, Bandung, itu membahas perkembangan strategi pertahanan modern serta pengaruh ruang digital terhadap dinamika sosial dan politik.

Ketua Program Studi Transcultural dan Ilmu Politik Unpad Ari Ganjar H. Hamsyah mengatakan isu pertahanan dan keamanan nasional membutuhkan kolaborasi antara kalangan militer dan akademisi.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak lagi menjadi ranah eksklusif militer, tetapi juga memerlukan perspektif ilmu sosial dan politik.

"Ini relevan dengan perpolitikan kita saat ini, tetapi kita tentu akan membahas dari berbagai perspektif dan aspek pertahanan ataupun juga keamanan itu. Bukan hanya ranah militer, saya kira juga dari berbagai bidang ilmu dan berbagai latar belakang juga kita perlu memikirkan bersama-sama," ujar Ari.

Penulis buku Perang Kognitif, Eskalasi Digital, Demonstrasi dan Demokrasi Indonesia 2025, Brigjen TNI Agus Bhakti memaparkan perkembangan paradigma peperangan dari generasi pertama hingga generasi keenam.

Ia menjelaskan bahwa peperangan modern tidak hanya berlangsung di domain darat, laut, udara, antariksa, dan siber, tetapi juga melibatkan dimensi kognitif yang berkaitan dengan proses berpikir manusia.

Agus menjelaskan, perang siber berfokus pada peretasan infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak, sedangkan perang informasi berkaitan dengan distribusi dan pengamanan informasi.