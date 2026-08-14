Brigjen Antoninho Tekankan Kesadaran Bela Negara Harus Diwujudkan Melalui Tindakan Nyata

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Sistem dan Metode Pusat Teritorial Angkatan Darat (Dirsismet Pusterad) Brigjen TNI Antoninho Rangel da Silva, S.IP., M.Han tampil sebagai motivator utama dalam kegiatan Forum Kebangsaan bertema "Kesadaran Bela Negara Merupakan Fondasi Dasar Menuju Indonesia Emas" yang berlangsung di Aula Muhammad Toda Kodiklatad, Bandung, Kamis (13/8/2026).

Brigjen Antoninho hadir dengan penuh antusiasme dan semangat persatuan.

Forum Kebangsaan ini merupakan bagian dari Program KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Si, yang saat ini menjadi program unggulan Pusterad dalam memperkuat karakter kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat.

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Kegiatan ini menghadirkan para narasumber lintas profesi yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter bangsa, yaitu Danpusterad Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno, Dankodiklatad, Pangkogabwilhan I, AA Gym / Abdullah Gymnastiar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Drs.Herman Suryatman M.Si, dan Guru Besar Unjani Prof. Dr. Heni Nurani Hartikayanti, SE., MSi., Ak., CA.

Kehadiran para tokoh tersebut memperkuat nilai kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran bela negara yang lebih luas dan aplikatif.

Dalam sesi motivasi, Brigjen TNI Antoninho Rangel da Silva menegaskan bela negara bukan hanya tugas aparat pertahanan, tetapi merupakan energi moral seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan, ketahanan, dan masa depan bangsa.

Dia menekankan kesadaran bela negara harus diwujudkan melalui tindakan nyata: disiplin, integritas, kepedulian sosial, serta kontribusi aktif dalam pembangunan nasional.

Sementara itu, Danpusterad dalam sambutannya menyoroti pentingnya nilai bela negara dalam perspektif era milenial, di mana tantangan bangsa tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis, digital, dan sosial.