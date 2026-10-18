Brigjen Aries Instruksikan Jajaran Polantas Antisipasi Kelangkaan BBM
jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Pulau Bali serta sejumlah wilayah lainnya, Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin menginstruksikan seluruh direktur lalu lintas (dirlantaa) polda jajaran untuk mengambil langkah antisipatif sesuai arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Instruksi tersebut menekankan pentingnya peran polantas dalam mendukung kelancaran distribusi BBM, menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai ketersediaan BBM.
Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga langkah utama yang menjadi pedoman bagi jajaran Ditlantas Polda di seluruh Indonesia.
Pertama, memperkuat koordinasi dengan Pertamina di masing-masing wilayah. Jajaran ditlantas diminta berkoordinasi dengan Pertamina regional untuk menyiapkan pengawalan distribusi BBM guna memastikan penyaluran berjalan lancar.
“Apabila distribusi harus melalui jalur penyeberangan, koordinasi juga perlu dilakukan agar kendaraan pengangkut BBM memperoleh prioritas penyeberangan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Aries.
Kedua, menyiapkan posko pengamanan sementara di sekitar SPBU yang mengalami kepadatan. Posko ini berfungsi mendukung pengamanan, mengatur arus lalu lintas, serta mengantisipasi potensi gangguan akibat antrean kendaraan.
Selain itu, personel Polantas dapat melaksanakan kegiatan simpatik sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, seperti membagikan air minum, roti, dan bantuan sederhana lainnya kepada warga yang mengantre.
Ketiga, mengoptimalkan peran polantas sebagai penyampai informasi ketersediaan BBM kepada masyarakat. Personel di lapangan diharapkan dapat memberikan informasi secara langsung mengenai ketersediaan BBM di SPBU dalam wilayah aglomerasi.
Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin meminta kepada para polantas mengantisipasi kelangkaan BBM.
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