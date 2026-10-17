Brigjen Aries Syahbudin Awali Kepemimpinan di Korlantas dengan Aksi Nyata

jpnn.com, JAKARTA - Tegas dalam aksi, humanis dalam pelayanan, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat menjadi prinsip yang ditekankan Brigjen Aries Syahbudin dalam memimpin Korlantas Polri.

Baginya, kehadiran polisi lalu lintas tidak boleh berhenti pada rutinitas dan penegakan aturan, tetapi harus mampu memberikan solusi, menjawab kebutuhan masyarakat, serta menjamin keamanan dan kelancaran mobilitas.

Prinsip tersebut menjadi bagian dari komitmennya yang disampaikan langsung pada seluruh jajaran di seluruh Indonesia ketika menyampaikan Commander’s Wish sebagai wujud mendukung kebijakan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat.”

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“Kapolri menyampaikan bahwa, kehadiran polisi bukan hanya hadir. Polisi memberi arti dari kehadiran itu. Jadi apa yang dilaksanakan dirasakan oleh masyarakat, kehadiran polisi lalu lintas memang betul-betul dibutuhkan masyarakat,” ujar Aries Syahbudin.

Aries resmi dilantik sebagai Kakorlantas Polri pada 12 Oktober 2026, menggantikan Irjen Wibowo. Penunjukan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru di Korlantas Polri dengan penekanan pada penguatan pelayanan publik, peningkatan keselamatan berlalu lintas, serta respons cepat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat di jalan raya.

Bagi Brigjen, ukuran keberhasilan polantas tidak semata-mata dilihat dari pelaksanaan tugas rutin, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

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Setiap personel dituntut hadir dengan kepedulian, bertindak profesional, dan mampu memberikan pertolongan maupun solusi ketika masyarakat menghadapi persoalan lalu lintas.

Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” menjadi landasan untuk membangun kedekatan dengan publik sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Karena itu, jajaran Polantas didorong untuk mengedepankan pendekatan humanis tanpa mengesampingkan ketegasan dalam menegakkan aturan.