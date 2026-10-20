Brigjen I Made Agus Prasatya Konsisten Hadirkan Inovasi dan Pelayanan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Brigjen I Made Agus Prasatya dikenal sebagai perwira tinggi Polri yang konsisten menghadirkan inovasi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di mana pun bertugas, dia berpegang pada prinsip bahwa setiap amanah harus dijalankan sebaik mungkin, dengan mengutamakan profesionalisme, integritas, dan kualitas hasil kerja.

Prinsip tersebut tercermin dalam perjalanan kariernya di bidang lalu lintas, baik saat bertugas di kewilayahan maupun di tingkat Mabes Polri.

Berbekal pengalaman panjang, dia turut berkontribusi dalam mendorong modernisasi sistem lalu lintas, meningkatkan transparansi penegakan hukum, serta memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

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Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026, Brigjen I Made Agus Prasatya mendapat amanah sebagai Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri sejak Juni 2026.

Dalam perjalanan tugasnya, dia terlibat dalam upaya optimalisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik.

Penguatan sistem ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan lalu lintas untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.

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Dia juga dikenal berkontribusi dalam pembenahan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda tilang. Upaya tersebut menjadi bagian dari dorongan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan penerimaan negara dan meningkatkan tata kelola penegakan hukum lintas lembaga.

Selain mendorong inovasi sistem, I Made Agus juga menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang humanis. Saat menjabat sebagai Dirlantas Polda Sulawesi Selatan, dia pernah menjadi perhatian publik ketika duduk lesehan di atas aspal dan sarapan nasi pecel bersama sekitar 150 personel yang bertugas dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 di Bali.