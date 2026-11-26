jpnn.com, JAKARTA - Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya menginstruksikan seluruh jajaran Regident Polri di Indonesia untuk mengimplementasikan tagline “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai budaya kerja dalam setiap pelayanan.

Seluruh personel dituntut hadir memberikan pelayanan yang cepat, terbuka, adil, dekat, adaptif, serta bebas dari pungutan liar dan praktik penyimpangan.

Arahan tersebut disampaikan Brigjen I Made Agus Prasatya dalam Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelayanan Bidang Regident Korlantas Polri Tahun 2026 yang diikuti jajaran Ditregident seluruh Indonesia berlangsung di Hotel Novotel Bogor, Rabu (25/11).

Made Agus menegaskan Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir, integritas personel, dan peningkatan kualitas pelayanan.

Hal ini sejalan dengan Renstra Korlantas Polri 2025–2029 dalam menghadirkan layanan lalu lintas yang prima serta mendukung program prioritas Kapolri di bidang pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas anggaran, dan transformasi digital.

Menurutnya, hasil survei Litbang Kompas Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan pelayanan STNK menjadi layanan Polri yang paling banyak diakses responden sebesar 53,1 persen, SIM 37 persen, dan balik nama BPKB 14,7 persen.

Penilaian profesionalitas pelayanan Polri juga meningkat dari 7,76 pada 2025 menjadi 8,37 pada 2026. Capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Dalam arahannya, Dirregident memberikan sejumlah penekanan strategis kepada seluruh jajaran.