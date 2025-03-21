menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Brigjen Nurul: Korban TPPO Modus Tentara Bayaran Rusia Ada dari Mantan TNI dan Polisi

Brigjen Nurul: Korban TPPO Modus Tentara Bayaran Rusia Ada dari Mantan TNI dan Polisi

Brigjen Nurul: Korban TPPO Modus Tentara Bayaran Rusia Ada dari Mantan TNI dan Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah. Dok: Humas Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah mengungkapkan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus tentara bayaran Rusia, ada dari mantan anggota TNI dan Polri.

“Untuk yang direkrut itu tidak hanya warga sipil, tapi juga ada eks TNI dan eks Polri,” katanya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Nurul juga mengungkapkan bahwa korban TPPO tidak ditawari secara eksplisit sebagai tentara bayaran, tetapi untuk pekerjaan lain, seperti pekerja logistik.

Baca Juga:

Sementara itu, Kasubdit 3 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengungkapkan modus dalam laporan polisi (LP) yang ditangani Polres Bogor. Dalam LP tersebut, terdapat dua tersangka, satu DPO, dan 22 korban.

Dia mengatakan para korban ditawari bekerja melalui iklan di media sosial dengan ajakan berbagai macam pekerjaan pada negara berbeda. Gaji yang ditawarkan juga bernilai besar.

Para korban yang mengisi tautan pendaftaran akan dihubungi serta dijemput oleh pelaku. Pada saat itu, korban baru diberi tahu akan menjadi tentara bayaran Rusia.

Baca Juga:

“(Dijemput) untuk ke titik tempat mereka diberitahukan bahwa pekerjaan yang ditawarkan sebenarnya adalah menjadi tentara bayaran di Rusia,” katanya.

Dia mengungkapkan apabila korban setuju maka mereka akan menandatangani perjanjian keberangkatan.

Korban tindak pidana perdagangan orang yang dikirim ke Rusia menjadi tentara bayaran ada yang berasal dari mantan TNI-Polri.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI