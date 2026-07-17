Brigjen Rico: Ekspedisi Cicatih Cetak Generasi Tangguh

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Ekspedisi Cicatih Elpala. Kegiatan itu dinilai mampu menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda melalui pengalaman langsung di alam terbuka.

Brigjen Rico mengatakan, kegiatan pencinta alam seperti ekspedisi tersebut tidak sekadar menghadirkan tantangan fisik dan petualangan. Lebih dari itu, kegiatan itu juga menjadi sarana menanamkan nilai disiplin, kepemimpinan, kerja sama, kepedulian lingkungan, serta semangat bela negara.

"Kementerian Pertahanan mendukung berbagai kegiatan positif yang mampu membentuk karakter generasi muda dan menumbuhkan kesadaran bela negara melalui pengalaman nyata di lapangan. Ekspedisi seperti ini merupakan contoh kolaborasi yang baik dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang tangguh, berkarakter, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa, negara, dan kelestarian alam," ujar Brigjen Rico dalam keterangannya, Jumat (17/7).

Ekspedisi Cicatih Elpala berlangsung pada 4 hingga 10 Juli 2026. Para peserta menempuh perjalanan dari hulu Sungai Cimelati hingga Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan tersebut digagas oleh Rumah Elpala, wadah alumni Elpala SMA Negeri 68 Jakarta, bersama dengan anggota aktif Elpala SMA Negeri 68 Jakarta.

Ekspedisi ini menggabungkan kegiatan petualangan alam, konservasi lingkungan, regenerasi organisasi pencinta alam, serta pembuatan film dokumenter. Proses perekaman itu dilakukan untuk mendokumentasikan perjalanan peserta melintasi kawasan hutan hujan tropis Taman Nasional Gunung Halimun Salak hingga pengarungan Sungai Cicatih.

Pendiri Elpala, Dar Edi Yoga, mengungkapkan bahwa keberhasilan sebuah ekspedisi tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan akhir. Menurut dia, proses panjang yang dilalui justru menjadi bagian terpenting karena membentuk mental, keterampilan, tanggung jawab, dan nilai kehidupan para peserta.

"Yang paling berharga dari sebuah ekspedisi bukan hanya tujuan yang dicapai, tetapi proses yang dilalui. Di sepanjang perjalanan, para peserta belajar arti kebersamaan, saling membantu, bertanggung jawab, serta memahami bahwa alam mengajarkan banyak hal tentang kehidupan," ujar Dar Edi Yoga.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan ekspedisi. Dukungan itu datang dari organisasi pencinta alam Wanadri, Boogie, PMBC, Kementerian Kehutanan, Korem Surya Kencana, hingga Kementerian Pertahanan.