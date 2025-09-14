menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Brigjen TNI Antoninho Sosialisasikan Petunjuk Penyelenggaraan Lingkup Pembinaan Teritorial di Korem

Brigjen TNI Antoninho Sosialisasikan Petunjuk Penyelenggaraan Lingkup Pembinaan Teritorial di Korem

Brigjen TNI Antoninho Sosialisasikan Petunjuk Penyelenggaraan Lingkup Pembinaan Teritorial di Korem
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peserta kegiatan Sosialisasi Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar) Lingkup Pembinaan Teritorial (Binter) di Korem 072/Pamungkas, Kodam IV/Diponegoro. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) melalui Staf Direktur Sistem dan Metoda (Dirsismet) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar) Lingkup Pembinaan Teritorial (Binter) di Korem 072/Pamungkas, Kodam IV/Diponegoro.

Kegiatan ini dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Komando Resor Militer (Korem).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Kerja Pusterad Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan memperkuat pemahaman satuan jajaran TNI AD terhadap doktrin dan pedoman terbaru dalam pelaksanaan Binter.

Baca Juga:

Komandan Pusterad Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno dalam arahannya menegaskan pentingnya sosialisasi Jukgar sebagai landasan strategis dalam mendukung tugas-tugas Korem ke depan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Komandan Pusterad Mayjen TNI Agus Prangarso menginstruksikan Dirsismet Pusterad Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva untuk merancang dan melaksanakan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh ke jajaran Korem.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Aula Makorem 072/Pmk dengan tim pelaksana dipimpin oleh Kolonel Inf Arif Dipayana.

Baca Juga:

Acara ini dihadiri oleh Kasrem 072/Pmk beserta 60 peserta terdiri dari para Perwira dan Bintara Korem, Kodim serta satuan tempur dan bantuan tempur di bawah Korem 072/Pmk.

Antusiasme peserta sangat tinggi, terutama setelah mengetahui adanya Doktrin Teritorial TNI AD terbaru yang diterbitkan pada tahun 2022.

Dirsismet Pusterad Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva untuk merancang dan melaksanakan kegiatan sosialisasi petujun penyelenggaraan pembinaan teritorial.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI