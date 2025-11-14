Brigjen Wibowo Minta Jajaran Tingkatkan Layanan Publik & Optimalkan Program Polantas Menyapa

jpnn.com, BANDUNG - Direktur Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri Brigjen Wibowo memberikan instruksi tegas kepada jajaran di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan pelaksanaan program “Polantas Menyapa.” Arahan itu disampaikannya dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditregident Korlantas Polri yang digelar di Hotel Aryaduta Bandung.

Wibowo menekankan bahwa peningkatan pelayanan publik harus berjalan seiring dengan revitalisasi dan transformasi digital di seluruh lini layanan utama seperti SIM, STNK, dan BPKB.

Transformasi ini, menurutnya, menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, efisien, transparan, dan bebas pungli.

“Seluruh jajaran ditregident harus memiliki semangat yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik. Reformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional dan berintegritas,” kata dia dalam siaran persnya, Kamis (13/11).

Ditregident Korlantas Polri terus mengembangkan berbagai inovasi berbasis digital, antara lain, SINAR (SIM Nasional Presisi) untuk pembuatan dan perpanjangan SIM secara daring. SIGNAL (Samsat Digital Nasional) untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK tahunan secara digital. E-BPKB serta Digital ID Regident yang terintegrasi dengan data nasional.

Selain itu, Ditregident juga mendorong sistem layanan terintegrasi dalam satu ekosistem digital Polri sehingga data dapat diakses secara cepat dan akurat. Upaya ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan transformasi digital Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, guna mewujudkan Polri yang presisi, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menekankan penguatan program “Polantas Menyapa” sebagai wujud nyata pelayanan humanis kepada masyarakat. Program ini mengedepankan pendekatan ramah, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Program ini harus menjadi budaya kerja. Polantas harus hadir dengan senyum, melayani dengan hati, dan mendengar keluhan masyarakat dengan empati,” ujar Wibowo.