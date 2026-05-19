Briket Tempurung Eksis di Pasar Dunia
Oleh: Sony Sunarko S.S.sos,.S.H,.M.H - Pengamat Ekonomi Pertanian
jpnn.com - Limbah tempurung kelapa Nusantara Indonesia eksis di pasar dunia dalam bentuk briket berkualitas tinggi.
Hal ini merupakan suatu terobosan ekonomi yang tidak pernah diperhitungkan sebagai penyangga ekonomi industri UKM dan pengusaha briket mengingat bahan bakunya dari limbah buah kelapa pilihan.
Arang tersebut dikirim melalui daerah-daerah yang berada di pulau-pulau di antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Tengah, Maluku Utara, NTT, NTB, Sumatra.
Daerah tersebut penghasil tempurung terbaik dengan usia buah kelapa 4 bulan.
Kelapa Indonesia Jadi Favorit Dunia
Nusantara kayak hasil bumi dan rempah. Namun kelapa Nusantara di olah menjadi produk pilihan berkualitas tinggi seperti tepung kelapa DC, CNO, Air kelapa serta bungkil dan lainnya.
Semua produk adalah jenis food, semua dikirim ke China, Eropa, dan Timur Tengah, karena struktur tanah yang bagus menghasilkan kelapa berkualitas untuk diekspor. Namun, tidak ada pengaruhnya stok dalam negeri.
Dampak Pengusaha Briket terhadap Petani Kelapa
Limbah Tempurung kelapa Nusantara Indonesia Eksis di pasar dunia dalam bentuk briket berkualitas tinggi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Manfaat Kelapa, Bikin Jantung Bahagia
- Tetap Perawan
- Pelepasan Ekspor Serentak dari 8 Penjuru Indonesia, Sinergi Menembus Pasar Dunia
- 5 Buah Ini Bantu Proses Penurunan Berat Badan Makin Lancar
- ATB Marie Coconut Perkuat Segmen Biskuit Bernutrisi dan Tinggi Kalsium
- Hadir di SIAL Interfood 2025, KARA Dorong Ekspor Produk Kelapa Lokal