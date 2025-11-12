BRILifeInspira Beri Perlindungan Jiwa Jangka Panjang & Kepastian Finansial di Masa Depan

jpnn.com, BALI - Asuransi BRI Life meluncurkan produk asuransi jiwa terbaru, BRILifeInspira di Bali pada Jumat (7/11).

Produk ini merupakan asuransi jiwa tradisional jangka panjang yang dirancang untuk memberikan perlindungan hingga usia lanjut serta menjaga keberlanjutan finansial keluarga tertanggung di masa depan.

Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi menyampaikan BRILifeInspira diluncurkan sebagai salah satu produk asuransi perlindungan jiwa yang komprehensif, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan segmen masyarakat kelas menengah di Indonesia.

“BRILifeInspira memberikan perlindungan jiwa hingga usia 99 tahun. Dengan premi yang kompetitif, nasabah bisa mendapatkan manfaat uang pertanggungan penuh jika tertanggung meninggal dunia, baik secara alami maupun akibat kecelakaan,” ujar Sutadi.

“Selain fitur nilai tunai dalam polis yang semakin berkembang seiring waktu sebagai manfaat akhir asuransi, produk ini juga dirancang untuk memberikan rasa aman dan warisan yang terjaga bagi keluarga," imbuhnya.

Sutadi optimistis, BRILifeInspira yang dipasarkan melalui kanal keagenan ini akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan bisnis bagi BRI Life, karena memiliki karakteristik produk yang unggul dan berorientasi pada kepastian finansial jangka panjang bagi nasabah.

Asuransi BRILifeInspira menawarkan 4 manfaat utama, yakni; pertama, manfaat meninggal dunia alami dalam masa asuransi maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan (UP) dan polis berakhir.

Kedua, manfaat meninggal dunia bagi tertanggung akibat risiko kecelakaan, maka akan dibayarkan manfaat tambahan sebesar 100% UP. Dengan demikian, total manfaat yang diterima menjadi 200% UP.