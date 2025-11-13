BRImo Digunakan 44,4 Juta User dengan Transaksi Rp 25 Triliun per Hari

jpnn.com, JAKARTA - Jumlah pengguna aplikasi Super Apps BRImo yang telah mencapai 44,4 juta user hingga akhir September 2025, angka tersebut meningkat 19,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu dinilai hasil dari upaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melakukan transformasi BRIVolution Reignite.

Seiring dengan itu, nilai transaksi harian BRImo menembus Rp 25 triliun, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital BRI yang aman, cepat dan mudah.

Pada Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2025 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis (30/10),

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa BRI terus memperkuat infrastruktur dan mesin transaksi melalui aplikasi digital (BRImo dan Qlola), merchant, EDC, QRIS, hingga AgenBRILink.

"Ini adalah mesin yang dimiliki BRI yang luar biasa besar jumlahnya dibandingkan dengan kompetitor dan ini mulai kita hangatkan mesinnya," tambahnya.

Hery menyampaikan volume transaksi BRImo yang sebelumnya sekitar Rp 14 triliun per hari pada Maret 2025, dan meningkat menjadi Rp 25 triliun per hari pada September 2025.

"Hal ini merupakan dampak peningkatan utilisasi infrastruktur transaksi BRI yang sejalan dengan kenaikan volume transaksi, sehingga berdampak pada peningkatan dana pihak ketiga di BRI," terangnya.