Brimob Polda Metro Jaya Tangkap Sejumlah Remaja yang Mau Tawuran
jpnn.com, JAKARTA - Kedapatan mau tawuran, empat remaja ditangkap Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, Sabtu dini hari.
Para remaja itu diamankan di Jalan Pesakih, Cengkareng, Jakarta Barat.
??"Saat menyisir kawasan Cengkareng, tim mendapati sekelompok remaja yang berkumpul dan diduga kuat akan melakukan tawuran. Petugas bergerak cepat mengamankan mereka," kata Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Maryanto, Sabtu.
?Dia menjelaskan operasi tersebut dilakukan oleh Tim Patroli Brimob Kompi 3 Batalyon A Pelopor bersama Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Barat saat menyisir sejumlah titik rawan kriminalitas.
"Dari tangan para pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa satu senjata tajam jenis celurit, satu buah petasan, dan satu unit telepon genggam," ujar Henik.
?Keempat remaja beserta barang bukti tersebut kini telah diserahkan ke Kepolisian Sektor (Polsek) Cengkareng untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.
Menurut Henik, patroli gabungan pada malam hingga dini hari terus diperkuat guna mengantisipasi tawuran, balap liar, serta tindak kriminalitas jalanan lainnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
?Kehadiran personel di lapangan, kata dia, merupakan langkah preventif sekaligus respons cepat kepolisian terhadap setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kedapatan mau tawuran, empat remaja ditangkap Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, Sabtu dini hari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tawuran Geng Motor Tewaskan 1 Orang, Perintah Kapolda Jambi Sangat Jelas
- Viral Balap Liar di JLNT Antasari, Sahroni Desak Polisi Sita Motor dan Penjarakan Pelaku
- Soal Laporannya, Clara Shinta Ogah Buka Pintu Damai?
- Kasus Grace Natalie, Ade Armando, dan Abu Janda Dilimpahkan Bareskrim ke Polda Metro Jaya
- Wanita Pengendara Motor Dilempar Molotov di Jakarta Utara
- Roy Suryo dan dr Tifa Ajukan Penangguhan Penahanan, Polisi: Kewenangan Ada di Jaksa