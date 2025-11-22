Brimob Run 2025: Irjen Herry Serukan Selamatkan TNTN demi Para Gajah

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan pesan mendalam tentang pentingnya menjaga lingkungan, khususnya Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), saat menutup kegiatan Brimob Run 2025 yang digelar di halaman Mapolda Riau, Sabtu (22/11/2025).

Acara ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-80 Korps Brimob dengan tema “Brimob Presisi untuk Lestari”.

Irjen Herry mengatakan bahwa kegiatan lari bersama ini memiliki nilai filosofis tentang kebersamaan dan solidaritas yang tak hanya berlaku untuk sesama manusia, tetapi juga untuk alam.

“TNTN adalah rumah gajah sejak dulu hingga sekarang. Kawasan ini harus kita kembalikan menjadi habitat gajah, harimau, dan satwa lainnya. Hari ini kita menyuarakan keadilan bagi satwa yang tak bisa bersuara,” tegas Kapolda.

Ia memastikan bahwa Polri, TNI, dan Forkopimda akan terus mengedepankan pendekatan persuasif dalam penyelesaian konflik di Tesso Nilo serta mengajak masyarakat menjaga kawasan tersebut sebagai paru-paru dunia.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Riau Kombes I Ketut Gede Wibawa mengapresiasi antusiasme peserta dan panitia.

Ia mengajak masyarakat mendukung program Green Policing sebagai langkah konkret menyelamatkan lingkungan.

“Menanam pohon adalah menanam harapan untuk masa depan,” ujarnya.