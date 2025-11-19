Brimob Run 8K Usung Semangat Kebersamaan untuk Lestari Sesuai Konsep Green Policing
jpnn.com, PEKANBARU - Brimob Polda Riau akan menggelar Brimob Run 8 Kilometer pada 22 November 2025 mendatang.
Sebuah event lari perdana yang bukan hanya menonjolkan kreativitas peserta, tetapi juga membawa pesan penting tentang kelestarian lingkungan.
Mengusung tema “Brimob Presisi untuk Lestari”, kegiatan ini selaras dengan program Green Policingyang digagas Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan.
Diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Brimob Polri ke-80, acara akan dipusatkan di Mapolda Riau mulai pukul 06.00 WIB.
Berbeda dari lomba lari pada umumnya, Brimob Run 8K menghadirkan sistem lari berkelompok yang kreatif dan sarat makna.
Setiap grup beranggotakan delapan pelari, diwajibkan tampil dengan kostum bernuansa lingkungan, budaya, sosial, hingga identitas Brimob dan Polri.
Konsep pelestarian lingkungan bukan sekadar tema pelengkap, tetapi menjadi ruh utama dalam penyelenggaraan.
Para peserta didorong menampilkan kostum yang menggambarkan pesan ramah lingkungan mulai dari isu sampah, perubahan iklim, hingga konservasi tumbuhan dan satwa.
Brimob Polda Riau akan menggelar Brimob Run 8 Kilometer pada Sabtu, 22 November 2025.
