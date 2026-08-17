BRIN dan PASPI Dorong Pemanfaatan Potensi Biogas Limbah POME

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin mengungkapkan Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan biogas dari limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) sebagai sumber energi terbarukan bernilai strategis.

Potensi pengembangan bioenergi tersebut ditopang luas perkebunan kelapa sawit nasional yang mencapai sekitar 16,8 juta hektare, dengan produksi tandan buah segar (TBS) sekitar 250 juta ton per tahun.

Dengan estimasi setiap satu ton TBS menghasilkan sekitar 0,5 ton limbah cair, mamka Indonesia berpotensi menciptakan sekitar 125 juta ton POME setiap tahun sebagai bahan baku produksi biogas untuk diolah menjadi listrik, panas, maupun bahan bakar.

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“POME ini mengandung bahan organik tinggi dan tersedia secara terus-menerus selama pabrik kelapa sawit beroperasi,” kata Erma di Jakarta, baru-baru ini.

Dari perspektif lingkungan, pemanfaatan limbah tersebut dapat menurunkan pelepasan gas metana dari kolam terbuka, menekan kandungan bahan organik, mengurangi bau, serta memitigasi risiko pencemaran air dan tanah.

Selain itu, pemanfaatan POME menjadi biogas dapat mengendalikan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan penelitian, Erma menyebut fasilitas biogas mampu mengurangi emisi sekitar 1.131 ton CO2 ekuivalen per bulan.

Pengembangan bioenergi ini juga dinilai mampu menekan biaya energi operasional pabrik sawit, menghasilkan bahan bakar bio-compressed natural gas (bio-CNG), hingga membuka lapangan kerja baru dalam pengoperasian serta pemeliharaan fasilitas.

“Jadi, manfaat ekonominya bisa dirasakan perusahaan, tenaga kerja lokal, dan masyarakat sekitar selama pengelolaan melibatkan daerah secara langsung,” ungkapnya.