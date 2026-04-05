BRIN Jelaskan Benda Langit Misterius di Lampung

jpnn.com, JAKARTA - Video viral di media sosial benda langit misterius yang melintasi wilayah udara Lampung, Sabtu (4/4). Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberi penjelasan.

Profesor Astronomi BRIN Thomas Djamaluddin menyebut benda langit itu merupakan sampah antariksa.

"Masyarakat sekitar Lampung dan Banten dihebohkan dengan objek terang yang meluncur di langit dan tampak terpecah menjadi beberapa bagian. Itu adalah pecahan sampah antariksa," katanya dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Baca Juga: Benda Misterius Itu Hampir Dipastikan Puing MH370

Thomas menjelaskan sampah antariksa tersebut merupakan bekas roket China CZ-3B yang meluncur dari arah India menuju Samudera Hindia.

"Info terbaru dari Space-Track dan analisis orbit menunjukkan bahwa bekas roket China tersebut meluncur dari arah India menuju Samudera Hindia di pantai barat Sumatra," ujarnya.

Thomas menjelaskan objek tersebut sekitar pukul 19:56 WIB ketinggiannya turun hingga mencapai ketinggian di bawah 120 km, sehingga dapat disaksikan oleh warga.

"Objek tersebut memasuki atmosfer padat, terus meluncur terbakar dan pecah. Itulah yang disaksikan warga sekitar Lampung dan Banten," tutur Thomas Djamaluddin.

Sebelumnya, viral sebuah video di media sosial yang menunjukkan terdapat benda bercahaya yang meluncur di atas langit yang disebut berada di wilayah Lampung.