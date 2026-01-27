BRIN Siap Mendukung Kolaborasi Satu Data Indonesia

jpnn.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) siap mendukung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam kolaborasi Satu Data Indonesia.

Dalam hal ini, BRIN akan berperan dalam menghasilkan analisis berbasis bukti, inovasi mendorong solusi dan terobosan kebijakan, dan memastikan seluruh proses perencanaan serta evolusi pembangunan didukung data akurat.

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan bahwa Menteri Bappenas memiliki peran sentral dalam mengawal visi misi Presiden RI, untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan.

Oleh karenanya, kata Arif, Satu Data Indonesia menjadi fondasi penting untuk memastikan perencanaan pembangunan nasional disusun berdasarkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Untuk itu kolaborasi diperlukan dan kami siap mendukung, Pak Menteri Bappenas, dalam penguatan tata kelola data, pengembangan komputasi big data menggunakan high performance computer, pengembangan metodologi analisis, serta pemanfaatan data untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan,” kata Arif, Senin (26/1).

BRIN dan Bappenas telah menandatangani nota kesepahaman (MoU), tentang sinergi pengembangan kebijakan dan perencana pembangunan berbasis riset dan inovasi, untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Ini merupakan bentuk komitmen dan kemitraan jangka panjang dalam mengawal agenda pembangunan nasional.

Tidak hanya dengan BRIN, Kementerian dan Lembaga lain juga menandatangani MoU guna memperkuat tata kelola data nasional serta menjamin keterpaduan penyelenggaraan data untuk mendukung pembangunan nasional yang lebih akurat.