BRIN Ungkap Pemindahan Badak Jawa Tidak Seperti Kambing, Perlu Riset Panjang
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Wanda Kuswanda menekankan pentingnya riset dan kehati-hatian dalam wacana translokasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus).
Pasalnya, setiap pemindahan satwa membutuhkan riset yang cukup panjang dan study kasus yang layak. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk mencari second habitat
"Karena memindahkan badak jawa logikanya bukan cara memindahkan kambing dari kandang satu ke kandang dua," ujar Wanda di Jakarta, Kamis (19/11).
Salah satu hal utama yang perlu menjadi pertimbangan adalah dari aspek ekologi, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bagi perkembangan, pertumbuhan hingga kesehatan badak.
Misalkan pakan, air, badak jawa lebih banyak suka berendam di air. Kemudian, untuk daerah jelajah perlu diperhitungkan tingkat keamanan di lokasi yang baru.
"Potensi kemungkinan ada pertumbuhan, penyakit, dan lain-lain. Jadi, akan banyak. Proses ini akan sangat panjang, bukan saat ini bicara, besok harus dipindahkannya,” jelas Wanda.
Lebih lanjut, Wanda mengatakan riset juga memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mencari lokasi yang ideal untuk individu-individu badak ketika ada potensi pemindahan ke habitat baru.
“Nah, intinya bahwa potensi translokasi badak atau satwa lain itu juga adalah sebuah keniscayaan dalam konteks strategi konservasi jangka panjang,” kata Wanda.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Wanda Kuswanda menekankan pentingnya riset dan kehati-hatian dalam wacana translokasi Badak Jawa (Rhinocero
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