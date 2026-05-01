menu
JPNN.comJPNN.com
Bring Your Love Jadi Proyek Bersama Madonna dan Sabrina Carpenter

Bring Your Love Jadi Proyek Bersama Madonna dan Sabrina Carpenter

Bring Your Love Jadi Proyek Bersama Madonna dan Sabrina Carpenter
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penampilan bintang pop Madonna (kanan) dan Sabrina Carpenter (kiri) dipanggung Coachella Valley Music and Arts Festival 2026, California, Amerika Serikat, Jumat (17/4/2026). (Akun Instagram @sabrinacarpenter)

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi pop Madonna berkolaborasi dengan Sabrina Carpenter dalam lagu terbaru berjudul “Bring Your Love” yang resmi dirilis di berbagai platform digital.

Lagu tersebut akan menjadi bagian dari album studio terbaru Madonna bertajuk Confessions II yang dijadwalkan meluncur pada 3 Juli 2026, sebagaimana dilaporkan Variety.

Kolaborasi ini pertama kali diperkenalkan kepada publik dalam ajang Coachella Valley Music and Arts Festival yang berlangsung pada 10–19 April 2026 di California, Amerika Serikat.

Baca Juga:

Dalam penampilannya di panggung Coachella, Madonna membawakan sejumlah lagu hits sebelum menghadirkan Sabrina Carpenter untuk membawakan “Bring Your Love” secara langsung.

Penampilan kolaboratif tersebut berlangsung setelah Madonna menyanyikan “Vogue”, sebelum akhirnya ditutup dengan lagu ikonik “Like a Prayer”.

Kehadiran Sabrina Carpenter dalam penampilan tersebut menjadi sorotan, mengingat kolaborasi ini mempertemukan dua generasi musisi pop dalam satu panggung.

Baca Juga:

Album Confessions II menjadi rilisan penuh pertama Madonna dalam tujuh tahun terakhir, sekaligus menandai kembalinya sang penyanyi ke proyek album besar.

Album ini juga menjadi momen reuni Madonna dengan produser Stuart Price, yang sebelumnya terlibat dalam penggarapan album Confessions on a Dance Floor pada 2005.

Madonna dan Sabrina Carpenter rilis “Bring Your Love”, kolaborasi lintas generasi di 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI