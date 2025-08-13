BRINS Bayar Klaim Kebakaran Rp1 Miliar Bantu Usaha Nasabah Bengkulu

jpnn.com, BENGKULU - PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) membayarkan klaim asuransi kebakaran senilai Rp.1.024.461.023 kepada Tri Mulyono, tertanggung atas bangunan usaha miliknya yang terbakar akibat korsleting listrik di Manna, Bengkulu Selatan.

Tri Mulyono mengaku bersyukur atas layanan BRI Insurance yang cepat dan mudah."Saat klaim semua prosesnya dipermudah. Dengan asuransi, saya terbantu untuk memulai usaha kembali,” ujarnya.

Proses pembayaran klaim dilakukan secara simbolis pada 8 Agustus 2025 oleh Pinca BRI Manna Aga Karisma, bersama RM SME BRI KC Manna, Emi; RM BRI Insurance, Adi Sucipto; dan CBA BRI KC Manna, Vionita Lidya Fitri.

Aga Karisma menekankan pentingnya asuransi kerugian bagi masyarakat Bengkulu.

“Pembayaran klaim ini sangat bermanfaat bagi nasabah dan BRI. Musibah bisa terjadi kapan saja, sehingga proteksi melalui asuransi sangat penting,” katanya.

Dalam konfirmasi dari Jakarta, Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, menyampaikan empati dan harapan agar pembayaran klaim meringankan beban nasabah.

“Saya berharap klaim ini dapat membantu recovery usaha dan menjadi modal kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan BRI Insurance,” ujarnya.

BRI Insurance juga berkomitmen memberikan literasi kepada masyarakat terkait perlindungan aset dan kemudahan proses klaim. Hal ini bertujuan agar nasabah merasa aman dan merasakan manfaat berasuransi.