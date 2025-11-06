BRINS Borong Dua Penghargaan di Ajang Top Human Capital Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance (BRINS) kembali menorehkan prestasi dengan meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang Top Human Capital Award 2025, yaitu Top Human Capital Award 2025 #5 Star dan The Most Committed Human Capital Leader 2025.

Tahun ini, ajang Top Human Capital Awards mengusung tema “The Role of Talent Mobility and HCMS as Strategic Business Partner” dengan partisipasi ratusan perusahaan dari berbagai sektor industri.

"Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat strategi pembangunan kualitas SDM melalui transformasi budaya kerja yang berkelanjutan,” ujar Heri Supriyadi, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, dalam keterangannya, Kamis (6/11).

Tahun 2025 mencatat peningkatan jumlah peserta sebesar 29% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 133 perusahaan mengikuti proses penilaian yang terkenal objektif dan akuntabel.

Dewan juri yang terlibat terdiri dari akademisi, praktisi, serta konsultan berpengalaman di bidang manajemen dan sumber daya manusia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Prof. Yassierli, dalam sambutannya sebagai keynote speaker menyoroti tantangan masa depan dunia kerja, termasuk pentingnya meaningful work, adaptasi terhadap teknologi AI.

Selain itu, dia juga menyroti pergeseran budaya kerja akibat dominasi generasi milenial dan Gen Z yang kini mencapai 58,7% dari total angkatan kerja Indonesia.

Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi karyawan dan penguatan budaya kerja menjadi fokus utama perusahaan.