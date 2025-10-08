BRINS dan PNM Hadirkan Akses Air Bersih untuk Warga Ambon
jpnn.com, AMBON - BRI Insurance bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan masyarakat dengan menyalurkan bantuan sanitasi air bersih di Desa Hutumuri, Dusun Toisapu, Ambon.
Program ini diawali dengan pembangunan sumur bor dan tandon air untuk menunjang kebutuhan air bersih masyarakat sehari-hari.
Selain itu, BRI Insurance (BRINS) dan PNM juga mengadakan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pemeriksaan kesehatan gratis.
Warga setempat turut menerima paket sanitasi dan kebersihan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami berharap bantuan ini tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga mendorong kebiasaan hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan. Semoga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Dusun Toisapu,” ujar Sasono Hartanto, EVP PNM, dalam keterangannya, Rabu (8/10).
Sementara itu, Deputy Branch Manager BRI Insurance Cabang Makassar, Yulianto, menjelaskan bahwa kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan melestarikan lingkungan.
“Program ini kami jalankan agar masyarakat memiliki akses terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan, sehingga kualitas hidup dan kesehatan mereka meningkat,” katanya.
Secara terpisah, Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang mendukung program tersebut.
BRINS dan PNM bantu warga Ambon lewat program sanitasi air bersih berkelanjutan.
