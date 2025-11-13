BRINS Konsisten Jaga Stabilitas Keuangan dan Tata Kelola Sepanjang 2023–2024

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja keuangan BRI Insurance (BRINS) sepanjang tahun 2023–2024 mendapat pengakuan dari industri. Perusahaan berpelat merah ini meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang Media Asuransi Award 2025.

BRINS dinobatkan sebagai Best General Insurance 2025 untuk kelompok ekuitas di atas Rp 1,5 triliun dan Best General Insurance Sharia Unit 2025 untuk kelompok ekuitas Rp25 miliar–Rp100 miliar.

Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) berdasarkan hasil kajian komprehensif terhadap laporan keuangan industri asuransi tahun 2023–2024.

Kajian tersebut menilai stabilitas kinerja keuangan, tata kelola, efisiensi, serta kemampuan perusahaan dalam menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRINS, Heri Supriyadi, yang menerima penghargaan tersebut, mengatakan bahwa pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan perusahaan dalam menjaga fundamental bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

“Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini. Hasil kajian LRMA membuktikan bahwa BRINS terus tumbuh dengan performa yang solid dan fokus pada layanan berkualitas,” ujarnya.

Menurut LRMA, keberhasilan BRINS mempertahankan kinerja positif sepanjang 2023–2024 tak lepas dari penerapan manajemen risiko yang ketat dan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan ekonomi.

Capaian tersebut turut memperkuat posisi BRINS sebagai salah satu perusahaan asuransi umum dengan pertumbuhan keuangan paling stabil di Tanah Air.