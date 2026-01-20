Bripda Affan Nasrullah Penganiaya Wanita di Tangerang Mengalami Depresi

jpnn.com, TANGERANG - Bripda Affan Nasrullah, oknum anggota Polresta Tangerang terduga pelaku tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap wanita berinisial RA, 26, kini menjalani perawatan kejiwaan di Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta.

Kanit Paminal Polresta Tangerang Ipda Mohamad Irfan Fauzi di Tangerang, Selasa menyampaikan bahwa terduga Bripda Affan sudah dilakukan observasi kejiwaan dengan hasil positif depresi.

Menurutnya, keadaan gangguan kejiwaan yang dialami oknum anggota dari fungsi Samapta Polresta Tangerang ini dialami setelah sebelumnya ia telah menjalani pemeriksaan penyidik Propam atas dugaan penganiayaan terhadap pacarnya.

"Dari hasil pemeriksaan kemarin memang karena mungkin adanya kasus ini, dia hasil rekam medis yang disampaikan oleh dokter mengalami depresi," jelasnya.

Meski demikian, kata Irfan, tahapan pemeriksaan dan penyelidikan akan terus berjalan hingga pada tahap penyidikan oleh tim Provos Polda Banten sebagai tindak lanjut pembuktian pelanggaran terhadap oknum anggota tersebut.

"Nanti dari hasil penyidikan tentunya ini akan dilanjut sidang disiplin atau sidang etik. Bahkan kalau misalnya terbukti terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum anggota ini, ya kita akan koordinasi juga dengan reserse," ungkapnya.

Ia mengaku, bahwa dalam perkara ini pihaknya tidak akan berhenti dan diabaikan, penanganan dilakukan tanpa intervensi ataupun diskriminasi.

Kendati, proses hukum kedisiplinan anggota Polri akan dilanjutkan sesuai prosedur dan Undang-undang yang berlaku.