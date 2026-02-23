Bripda DP Tewas Diduga Dianiaya Senior di Asrama Polisi, Kombes Zulham Bilang Begini
jpnn.com - Seorang anggota Polri Bripda DP dilaporkan tewas diduga dianiaya seniornya di dalam Asrama Polisi (Aspol), kompleks Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar.
Namun, Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Zulham Effendi mengatakan pihaknya belum bisa memastikan penyebab kematian anggota Polri itu.
"Kami belum bisa pastikan, korban pengeroyokan atau bukan, yang pasti kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang termasuk rekan dan seniornya DP," kata Kombes Zulham di Makassar, Minggu (23/2/2026).
Menurutnya, pihak-pihak yang diperiksa terkait kematian Bripda DP kemungkinan akan bertambah.
Kejadian itu diketahui setelah adanya informasi dari Direktorat Samapta Polda Sulsel terkait keluhan korban setelah salat Subuh.
Laporan awal, Bripda DP dikabarkan jatuh sakit saat berada di asrama polisi tersebut.
Selanjutnya, korban dilarikan ke RSUD Daya untuk penanganan medis.
Bripda DP yang tewas diduga dianiaya senior di Asrama Polisi Polda Sulsel juga anak dari anggota Polri yang berdinas di Pinrang.
