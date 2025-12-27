Bripda Seili Pembunuh Mahasiswi ULM Terancam Hukuman Berat, Dia Bakal Dipecat

jpnn.com - Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Adam Erwindi menyebut anggota Polres Banjarbaru Bripda Muhammad Seili (MS) terancam pidana penjara maksimal 20 tahun atas kasus pembunuhan.

Bipda Seili merupakan tersangka kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berinisial ZD (20).

Dari hasil gelar perkara, tersangka dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa juncto Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan lantaran Bripda Seili sempat mengambil perhiasan korban.

Baca Juga: Ini Tampang Bripda Muhammad Seili Tersangka Pembunuhan Mahasiswi ULM

Kombes Adam menjelaskan pasal pelanggaran hukum tersebut dikenakan setelah berbagai unsur melakukan gelar perkara secara mendalam.

"Pasal yang dikenakan sementara itu ya, sementara dari hasil penyidikan," tuturnya.

Adam mengungkapkan dari hasil autopsi terhadap jasad korban, ditemukan luka lebam di leher korban dan cairan sperma pada kemaluan korban.

Baca Juga: Inilah Motif Bripda Seili Bunuh Mahasiswa ULM

Polisi kemudian memeriksa saksi-saksi sebelum meringkus pelaku di Kota Banjarbaru.

Polisi juga telah mengamankan berbagai barang bukti, CCTV (menunjukkan mobil tersangka berhenti di lokasi sebelum membuang jasad korban), serta barang milik korban, antara lain sepatu, kunci sepeda motor korban, celana dalam, helm korban, perhiasan, dan telepon seluler.