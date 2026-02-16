Bripka AI Menggelapkan Mobil Rental, Begini Akibatnya

jpnn.com - Oknum polisi Polresta Tangerang berinisial Bripka AI dijatuhi sanksi demosi setelah terbukti terlibat kasus penipuan atau penggelapan mobil rental.

"Itu sudah putusan, demosi penahanan khusus atau penahanan di penjara itu kalau polisi namanya penempatan khusus," kata Kasi Paminal Polresta Tangerang AKP Imam Ruspandi di Tangerang, Senin (16/2/2026).

Bripka AI sebelumnya dilaporkan atas dugaan penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan unit mobil berjenis Toyota Calya berwarna putih dengan nomor polisi B 2479 JUL yang disewanya ke orang lain senilai Rp 25 juta.

AKP Imam mengatakan atas perkara itu, oknum anggota Polresta Tangerang tersebut telah menjalani sidang disiplin Polri.

Berdasarkan laporan dari dua korban dalam kasus penipuan dan terdapat satu korban lain yang berkaitan dengan permasalahan utang piutang.

"Ada korban lainnya bernama ibu Tati, uangnya dipinjam kurang lebih Rp 50 juta, tetapi belum dikembalikan," ucapnya.

Meski telah dijatuhi sanksi demosi, oknum polisi tersebut masih akan menjalani proses hukum atas perkara tindak pidana yang ditangani langsung oleh Satreskrim Polresta Tangerang.

"Kami masih menunggu proses dari Reskrim untuk pidana umumnya," ujar dia.