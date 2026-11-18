Bripka ZLF dan Seorang Wanita Diduga Pesta Narkoba, Irjen Awal Chairuddin Angkat Bicara
jpnn.com - Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Awal Chairuddin menyatakan anggota Polri yang tertangkap mengkonsumsi narkoba wajib diproses hukum.
Menurutnya, polisi yang menyalahgunakan narkotika telah melakukan pelanggaran etika dan disiplin kepolisian.
"Jangan ragukan. Aparat kepolisian pasti menindak tegas (oknum anggota Polri)," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/11/2026).
Irjen Awal menyatakan hal itu terkait penangkapan kasus seorang polisi berinisial Bripka ZLF bersama seorang wanita diduga terlibat pesta narkoba jenis sabu-sabu.
Polisi aktif yang bertugas di Kabupaten Gowa itu ditangkap di kamar indekos saat penggerebekan sarang narkoba di Kompleks Kusta Jogaya, Jalan Dangko, Kecamatan Tamalate, Makassar pada Kamis (22/10).
Penggerebekan tersebut dilakukan tim gabungan Polri yakni tim Paminal Propam bersama anggota Brimob Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, Polresta Gowa, Badan Narkotika Nasional, dibantu Satpol PP.
Dalam razia itu sebanyak 27 orang dibekuk, terdiri dari 23 laki-laki dan empat perempuan.
Irjen Awal menegaskan, anggota yang kedapatan mengkonsumsi barang terlarang tersebut kini dalam proses sesuai dengan tahapan aturan Polri dan masih dalam pemeriksaan intensif.
Kapolda Sulsel Irjen Awal Chairuddin menyatakan anggota Polri yang tertangkap pesa narkoba wajib diproses hukum. Ini terkait Bripka ZLF dan seorang wanita.
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