Briptu Abraham Tewas Disabet Parang Warga Mabuk

jpnn.com, JAYAPURA - Briptu Abraham Eliaser Yarisetouw tewas di tangan warga bernama Simon Ufi.

Polres Asmat saat ini masih menyelidiki penyebab penganiayaan hingga menyebabkan Briptu Abraham Eliaser tewas.

"Saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa pelaku Simon Ufi yang ditangkap beberapa saat setelah insiden terjadi," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito di Jayapura, Minggu.

Menurut dia, dari laporan yang diterima terungkap insiden penganiayaan hingga Briptu Abraham tewas pada Minggu (2/11) itu berawal dari laporan adanya warga yang mabuk akibat minuman beralkohol dan membuat keributan di Jalan PLN Baru, Agats.

Setelah mendapat laporan, korban bersama dua rekannya, yakni Bripda Rahmad Hidayat dan Bripda Faisal Darus, menuju lokasi menggunakan sepeda motor patroli.

Saat berada di pertigaan Jalan PLN Baru, tiba-tiba pelaku Simon Ufi muncul dari arah belakang dan langsung melompat dari sepeda motor dan menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis parang.

Serangan pertama mengenai bahu korban, sedangkan serangan kedua dapat ditangkis oleh korban sambil berusaha melarikan diri ke arah lumpur.

Sementara rekan korban yang mencoba memberikan pertolongan turut menjadi sasaran kejaran pelaku sehingga mereka bergegas melaporkan kejadian itu kepada piket jaga yang sedang berpatroli di sekitar lokasi, yakni Bripda Obaja Siep.