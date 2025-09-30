Briptu DS Penumpang Rantis yang Lindas Affan Kurniawan Disanksi Minta Maaf
jpnn.com, JAKARTA - Briptu DS, personel Brimob penumpang kendaraan taktis (rantis) Brimob yang menabrak pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, dijatuhi sanksi wajib menyampaikan minta maaf.
Kabagpenum Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa sanksi tersebut diputus dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
“Sanksi etika, meliputi pernyataan bahwa perbuatan pelanggar sebagai perbuatan tercela serta kewajiban meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan tertulis kepada pimpinan Polri,” kata Erdi.
Erdi mengatakan, perbuatan yang disangkakan kepada Briptu DS adalah tidak mengingatkan Komandan Kompi Kompol Kosmas K. Gae maupun Bripka Rohmad sebagai pengemudi kendaraan rantis dalam penanganan aksi unjuk rasa di Jakarta pada 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa bernama Affan Kurniawan.
Atas perbuatannya, Briptu DS dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Selain sanksi etika, Briptu DS juga dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus (patsus) selama 20 hari.
“Telah dijalani sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divisi Propam Polri dan Korbrimob Polri,” kata Erdi.
Atas putusan yang dijatuhkan, Briptu DS menyatakan menerima putusan majelis.
Briptu DS, personel Brimob penumpang kendaraan taktis (rantis) Brimob yang menabrak pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, dijatuhi sanksi minta maaf.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kasus Rantis Brimob Tabrak Affan Kurniawan, Bareskrim Polri Amankan CCTV
- Prabowo Pertimbangkan Tim Investigasi Usut Kematian Affan, soal Penarikan TNI, Debatable
- Ramai-ramai Mengembalikan Barang Jarahan, Apa yang Sesungguhnya Terjadi?
- Presiden Pertimbangkan Untuk Bentuk Tim Investigasi Usut Kematian Affan Kurniawan
- Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Wiranto: Kalau Semua Dipenuhi, Repot ya
- FORSA UI Deklarasikan Petisi Astacita Rakyat yang Lahir dari Tragedi 2025