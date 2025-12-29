Briptu Rizka Sintiani Tersangka Pembunuh Suami Belum Disidang Etik, Begini Alasan Polda NTB
jpnn.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) belum menggelar Sidang Komisi Etik Polri terhadap Briptu Rizka Sintiani atas perkara dugaan pembunuhan terhadap suaminya.
Polda NTB menyebut sidang etik Briptu Rizka yang diduga membunuh suaminya, Brigadir Esco Faska Rely masih menunggu putusan pidana melalui peradilan umum dari pengadilan negeri (PN) setempat.
"Proses sidangnya nanti, kan, melalui propam. Kami menunggu dulu hasilnya (peradilan umum), vonisnya seperti apa. Setelah itu, baru dilihat apakah PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) atau tidak," kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid di Mataram, Senin (29/12/2025).
Untuk kebutuhan sidang etik, Bidang Propam Polda NTB masih melakukan serangkaian pemeriksaan untuk pemenuhan berkas.
"Berkas-berkasnya masih harus dilengkapi dulu," ujarnya.
Atas kasus yang menimpa pasangan suami-istri Polri ini, Polda NTB telah menahan Briptu Rizka di Rutan Dittahti Polda NTB.
Briptu Rizka ditahan secara terpisah dengan empat tersangka lain dari kasus pembunuhan Brigadir Esco, yakni di Rutan Polres Lombok Barat.
Penahanan Briptu Rizka di Rutan Dittahti Polda NTB guna memudahkan proses pemeriksaan penyidik propam terkait pelanggaran kode etik Polri.
Oknum polisi Briptu Rizka Sintiani tersangka pembunuh suaminya Brigadir Esco Faska Rely belum disidang etik oleh Polda NTB. Begini alasan polisi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Info Terbaru Polisi soal Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo
- Sebilah Pisau di Lokasi Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo
- Fakta-Fakta Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo
- Ini Hasil Penyelidikan Polisi Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo
- Gempar Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo
- Bripda Seili Pembunuh Mahasiswi ULM Terancam Hukuman Berat, Dia Bakal Dipecat