Brisia Jodie Blak-blakan Soal Persiapan Menikah dengan Chef Alden, 70 Persen Rampung

Brisia Jodie. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Brisia Jodie mengungkapkan persiapan pernikahannya dengan sang kekasih, Jonathan Alden mencapai tahap signifikan.

Dia menyebutkan proses persiapan hari bahagia tersebut kini sudah rampung sekitar 60 hingga 70 persen.

Sehubungan dengan pernikahan yang kian dekat, Jodie pun memohon doa agar seluruh persiapan berjalan lancar hingga hari-H.

"Doakan saja semoga lancar," kata Brisia Jodie di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Jebolan ajang pencarian bakat tersebut menyatakan pernikahannya akan dilangsungkan di Jakarta, pada tahun ini.

Dalam pernikahannya nanti, Brisia Jodie mengusung tema intimate, tetapi dengan jumlah undangan yang terbilang banyak.

"Intimate, tetapi sekitar 700 orang," ujarnya.

Terkait gaya busana dan dekorasi, Jodie memastikan akan ada sentuhan modern dalam resepsi pernikahannya.

