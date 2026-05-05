Bro Ron Dipukul, PSI: Ancaman Terhadap Kebebasan dan Keamanan Warga Negara

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Hukum dan HAM DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kamaruddin mengecam keras aksi pemukulan dan kekerasan fisik yang menimpa Wakil Ketua Umum PSI Ronald Sinaga alias Bro Ron.

Kamaruddin menyatakan tindakan pemukulan terhadap Bro Ron itu merupakan serangan terhadap kemanusiaan dan tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum.

"Kejadian yang menimpa Bro Ron merupakan ancaman nyata atas kebebasan dan keamanan warga negara. Jangan pernah kompromi dengan kekerasan," ujar Kamaruddin dalam keterangannya, Selasa (5/5).

Kamaruddin pun meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas para pelaku.

Menurutnya, semua yang terlibat dalam aksi pemukulan barbar itu harus ditindak tegas tanpa kecuali.

"Semua yang terlibat dalam aksi pemukulan barbar itu harus ditindak tegas. Kami akan terus memantau kasus ini dan memastikan hukum bekerja sebagaimana mestinya dan memberikan efek jera bagi para pelaku," ujar Kamaruddin.

Dia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada tempat bagi premanisme di negeri ini karena kekerasan hanya menunjukkan kelemahan akal sehat, dan ketidakmampuan berdialog secara setara.

Sebelumnya, Waketum PSI Ronald A Sinaga alias Bro Ron mengalami insiden pemukulan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/5).