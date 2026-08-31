Bruk! Jembatan Merah Putih di Cijulang Ambruk saat Dilintasi Bupati 

jpnn.com, PANGANDARAN - Jembatan gantung Pongpet di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, tiba-tiba ambruk saat dilintasi rombongan pejabat daerah, pada Minggu (30/8/2026) sore.

Insiden tersebut sempat terekam kamera dan rekaman videonya viral di media sosial.

Dalam video tersebut, tampak Bupati Pangandaran Citra Pitriyami bersama Dandim 0625 Pangandaran dan sejumlah pejabat lainnya berada di atas jembatan.

Tiba-tiba, bagian jembatan mengalami kerusakan hingga membuat sejumlah orang yang berada di atasnya terjatuh.

Kapolsek Cijulang Iptu Dimas Aditama memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Aparat langsung melakukan pengamanan di lokasi. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dan situasi tetap aman serta kondusif," kata Dimas dalam keterangannya, Senin (31/8).

Dia menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.10 WIB, sesaat setelah rangkaian seremoni peresmian selesai.

Saat itu, rombongan pejabat dan masyarakat melintasi jembatan yang baru saja diresmikan.