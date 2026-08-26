Bruno Fernandes Pemain Terbaik PFA Musim 2025/2026, Ikuti Jejak Cristiano Ronaldo

jpnn.com - JAKARTA - Bruno Fernandes menyabet penghargaan pemain terbaik PFA musim 2025/2026 setelah menjalani musim luar biasa bersama Manchester United. Acara pemberian penghargaan itu digelar di Manchester Opera House, Manchester, Selasa waktu setempat.

Dilansir dari unggahan akun X resmi PFA, Rabu (26/8), Bruno Fernandes menjadi pemain terbaik PFA musim 2025/2026 setelah mendapatkan suara terbanyak dari para pemain.

Gelandang Manchester United itu menjadi pemain kedua Portugal yang meraih gelar pemain terbaik PFA, mengikuti jejak Cristiano Ronaldo ketika masih membela MU pada musim 2006/2007 dan 2007/2008.

Selain itu, Bruno menjadi pemain Manchester United yang kembali mengamankan gelar pemain terbaik PFA setelah terakhir kali didapatkan penyerang Wayner Rooney pada musim 2009/2010.

Ini sekaligus melengkapi pencapaian Bruno dalam mendapatkan gelar pribadi, karena sebelumnya meraih penghargaan Pemain Terbaik Liga Inggris 2025/2026 dan Pemain Terbaik versi Football Writers' Association (FWA) atau asosiasi jurnalis sepak bola Inggris.

PFA awards merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada pemain yang berkarier di sepak bola Inggris yang didasarkan atas penilaian dari Asosiasi Pemain Profesional (PFA).

Pada kategori ini, Bruno mampu mengalahkan lima pesaing lainnya, yakni Rayan Cherki (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Gabriel Magalhaes (Arsenal), David Raya (Arsenal) dan Declan Rice (Arsenal).

Selain itu, dia juga masuk ke dalam tim terbaik PFA musim 2024/2025 bersama David Raya, Gabriel Magalhaes, Nico O'Reilly, William Saliba, Jurrien Timber, Declan Rice, Rayan Cherki, Erling Haaland, Antoine Semenyo dan Igor Thiago.