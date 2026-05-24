Bruno Paraiba Umumkan Berpisah dengan Persebaya Surabaya

jpnn.com - SURABAYA - Bruno Paraiba berpisah dengan Persebaya Surabaya di sesuai berakhirnya musim 2025/2026. Pemain asal Brasil itu mengumumkan secara resmi berpisah dengan Persebaya melalui akunnya di media sosial,

Bruno menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh suporter dan klub atas dukungan selama memperkuat Persebaya dalam lima bulan terakhir.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua suporter dan semua yang menjadi bagian dari Persebaya,” tulis Bruno dalam unggahannya pada akun pribadinya @brunoparaiba9 di Instagram dipantau Minggu (24/5).

Bruno mengaku mengaku sempat mengalami cedera pada Januari 2026 sehingga harus menepi hampir dua bulan dari lapangan. Namun, dia tetap berusaha menunjukkan dedikasi kepada tim selama masa pemulihan.

Bruno mengatakan keputusan untuk tidak melanjutkan kerja sama diambil setelah pembicaraan dengan pelatih dan manajemen klub, terutama mempertimbangkan kondisi cedera yang dialaminya.

“Setelah berbicara dengan pelatih dan manajemen, diputuskan bahwa klub tidak melanjutkan kerja sama dengan saya,” kata pemain berusia 31 tahun itu.

Meski demikian, mantan pemain Gimpo FC itu tetap mengaku bersyukur pernah menjadi bagian dari Persebaya dan mendoakan yang terbaik bagi klub berjuluk Bajul Ijo tersebut.

“Saya tetap sangat bersyukur atas semua pengalaman yang saya dapatkan di sini dan saya mendoakan yang terbaik untuk semua orang yang menjadi bagian dari klub ini,” ucapnya.