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Brutal, KKB Tembak Mati Tiga ASN

Brutal, KKB Tembak Mati Tiga ASN
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Evakuasi korban penembakan KKB di Muliama, Kabupaten Jayawijaya. (ANTARA/HO/Humas Polda Papua)

jpnn.com, JAYAPURA - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang warga sipil di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Kelompok teroris itu menembak mati tiga warga. TNI mengungkap identitas para korban.

"Para korban bersama lima rekan sebelumnya diadang KKB dan dipisah antara orang asli Papua (OAP) dan non-OAP," kata Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf. Ilham Datu Ramang, Rabu malam.

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Ilham mengatakan tiga korban yang meninggal ialah Aprida Rapi (49), Alfonsius Albinus Meha (35), dan Willi Mbuik (25).

Ketiganya merupakan ASN dan CPNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang saat itu sedang mengantar bantuan pangan berupa bibit babi untuk masyarakat bersama lima rekan mereka.

Berdasarkan laporan yang diterima, setelah dipisahkan antara OAP dan non-OAP, anggota KKB kemudian menembak ketiga ASN tersebut hingga meninggal dunia.

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Jenazah ketiga korban telah berada di RSUD Wamena. Sementara lima ASN yang merupakan rekan korban kini berada di Polres Jayawijaya di Wamena untuk dimintai keterangan.

Ilham memastikan penembakan dilakukan oleh KKB. Namun, pihaknya masih mendalami kelompok yang terlibat dalam penembakan tersebut.

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang ASN yang sedang mengantar bantuan pangan.

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