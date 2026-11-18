jpnn.com - Lebih dari 4.500 orang tewas dan 2.000 lainnya terluka akibat bentrokan antargeng bersenjata di Haiti sejak awal 2026, menurut Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).

"Kami telah mendokumentasikan 4.595 orang tewas dan 2.050 lainnya terluka akibat kekerasan bersenjata sejak awal tahun hingga 31 Oktober. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.167 orang tewas dan 459 lainnya terluka antara 1 Juli hingga 30 September," demikian menurut pernyataan OHCHR, Selasa (17/11).

Disebutkan juga bahwa total kasus kekerasan seksual yang tercatat antara 1 Januari hingga 30 September mencapai 1.497 kasus.

Haiti bergulat dengan krisis politik, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada Juli 2021.

Melemahnya institusi negara membuat geng-geng bersenjata di wilayah tersebut menguasai wilayah yang cukup luas, termasuk di Ibu Kota Port-au-Prince dan di sejumlah area yang menjadi lokasi terminal bahan bakar. (ant/dil/jpnn)