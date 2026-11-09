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Brutus dan Politik Pengkhianatan

Oleh: Arianto Zany Namang - Analis Politik dan alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Brutus dan Politik Pengkhianatan
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Analis Politik dan alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Arianto Zany Namang. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Republik Roma yang telah berdiri selama hampir lima abad mengalami arus balik sejarah ketika Julius Caesar dibunuh oleh sekelompok senator yang mengatasnamakan penyelamat Republik.

Di antara para pembunuh itu terdapat Marcus Junius Brutus, orang yang justru memiliki kedekatan personal dan politik dengan Caesar.

Konspirasi ini menarik bukan semata-mata karena Caesar dibunuh oleh orang dekatnya, melainkan karena pembunuhan tersebut memperlihatkan satu kenyataan politik yang terus berulang: ancaman dari dalam.

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Ancaman utama dan terbesar seorang penguasa tidak selalu datang dari lawan politik di luar kekuasaan, tetapi dari lingkaran dalam yang selama ini menikmati perlindungannya.

Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, justru mengafirmasi sejarah tragis Brutus dan Caesar dua ribu tahun silam.

Brutus dan Politik Pengkhianatan

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Caesar adalah seorang jenderal jenius sekaligus politisi populis. Setelah memenangkan perang saudara melawan faksi Pompeius Agung, ia mengonsolidasikan kekuasaan dan menyatakan dirinya sebagai dictator perpetuo atau diktator seumur hidup pada 44 SM.

Langkah tersebut membuat kalangan senator merasa kehilangan kendali atas Republik Roma. Di bawah koordinasi Gaius Cassius Longinus (mastermind), mereka membangun konspirasi pembunuhan.

Ancaman utama dan terbesar seorang penguasa tidak selalu datang dari lawan politik di luar kekuasaan, tetapi dari lingkaran dalam.

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