BSD City Makin Kokoh sebagai Kotanya Para Pelari, Peserta Runners Tumbuh 40% di 2025
jpnn.com, BSD CITY - Olahraga lari dalam beberapa tahun terakhir bertumbuh pesat di Indonesia.
Data dari GoodStats.id menyebutkan jumlah event lari di Indonesia meningkat drastis dari hanya 88 kegiatan pada tahun 2021 menjadi lebih dari 600 di 2025.
Jumlah pelari juga melonjak hingga mencapai 242 ribu orang pada Mei 2025.
Tren positif ini juga memberikan dampak baik bagi BSD City yang telah menjadi tuan rumah dari berbagai acara lari bergengsi dan tepercaya.
Sebagai mega township, BSD City berupaya memperkuat posisinya sebagai Kotanya Para Pelari dengan menghadirkan infrastruktur dan fasilitas nyaman, aman, dan berkelanjutan, serta mendukung gaya hidup aktif masyarakat urban.
Kawasan BSD City memiliki lingkungan yang hijau, pedestrian walkway yang lebar, jogging track yang terintegrasi, serta jalur sepeda yang saling terhubung menjadikan kawasan ini ideal bagi pejalan kaki, pelari pemula, hingga profesional.
Saat ini di BSD City telah memiliki lebih dari 10 jogging track di area BSD Barat dan BSD Timur, seperti Green Office Park (GOP) ICE BSD City, Vanya Park, QBig, Mozia Loop, Serbaraja Toll Park, Wonder Alley Loop di Barat, dan Bukit Golf dan The Savia di Timur.
