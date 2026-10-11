BSI Ajak Masyarakat Turut Pulihkan Desa Wisata di Lombok

jpnn.com, LOMBOK - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) meresmikan program Satu Benang untuk Sade di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menuturkan inisiatif ini hadir sebagai pendorong utama kebangkitan ekonomi dan mata pencaharian warga lokal pascabencana kebakaran yang sempat melumpuhkan aktivitas pariwisata adat setempat.

Pariwisata halal bukan sekadar menghadirkan fasilitas ramah Muslim, melainkan juga memastikan keberlanjutan ekonomi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Lewat sinergi bersama Danantara Indonesia, BSI menghadirkan dukungan pemulihan Desa Sade secara menyeluruh agar ikon wisata budaya Sasak ini siap kembali menyambut wisatawan domestik maupun mancanegara dengan standar layanan yang makin berdaya saing.

Melalui program ini, BSI meresmikan pembangunan kembali infrastruktur vital warga, mencakup 4 unit rumah adat, gapura desa, balai pertemuan serta pusat ibadah masyarakat.

Langkah ini bertujuan mengembalikan denyut kehidupan warga terutama pengrajin tenun, pelaku UMKM, hingga pengelola homestay agar dapat kembali mandiri dan sejahtera dari sektor pariwisata.

Anggoro menegaskan pemulihan Desa Sade berfokus pada dampak jangka panjang bagi kesejahteraan warga lokal.

"Membangkitkan Desa Sade bukan sekadar merenovasi bangunan, melainkan menghidupkan kembali rantai ekonomi warga. Pariwisata halal yang beretika harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat," ujarnya.