BSI dan Prudential Syariah Dorong Gaya Hidup Sehat-Kesiapan Finansial Nasabah

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) menyelenggarakan rangkaian kegiatan bertema gaya hidup aktif dan perencanaan keuangan syariah dalam ajang BSI International Expo, yang berlangsung pada 23–25 Oktober 2026.

Rangkaian kegiatan ini meliputi sesi coaching olahraga padel bersama pelatih profesional, Kasejendra, yang diikuti jajaran Direksi BSI, Direksi Prudential Syariah, dan nasabah bancassurance BSI.

Selain itu, akan digelar talkshow bertajuk The Art of Living Well: Lifestyle, Wealth & Resilience bersama wealth planner pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Baca Juga: Strategi Prudential Syariah Sampai Meraih Tiga Penghargaan Bergengsi

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah bancassurance BSI. Padel dipilih karena semakin diminati masyarakat usia produktif dan kini menjadi bagian dari gaya hidup aktif masyarakat perkotaan. Sama seperti menjaga kebugaran, kesiapan finansial juga perlu dibangun secara konsisten sejak dini, termasuk melalui perlindungan yang tepat.

Kesiapan tersebut masih perlu terus diperkuat. Indonesia Millennial and Gen Z Report 2025 mencatat sebanyak 65% responden memprioritaskan dana darurat, namun hanya 30% yang berfokus pada dana persiapan hari tua dan perlindungan asuransi.

Talkshow The Art of Living Well hadir untuk mengajak pengunjung memahami pengaruh gaya hidup terhadap kondisi keuangan, serta pentingnya menjaga aset dan hasil kerja keras melalui perencanaan finansial yang tepat.

Baca Juga: Prudential Syariah Ajak Mahasiswa Rancang Strategi Perluas Akses Asuransi

“Melalui tema Buy Local Go Global, BSI International Expo 2026 kami hadirkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan mendekatkan gaya hidup halal dengan masyarakat modern. Perlindungan menjadi bagian penting dari ekosistem ini, sehingga kemitraan bancassurance bersama Prudential Syariah turut melengkapi layanan BSI. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak nasabah membangun kebiasaan sehat dan perencanaan keuangan yang matang untuk menghadapi masa depan,” kata SEVP Consumer Product Solution Bank Syariah Indonesia Wawan Setiawan.

Pada kesempatan yang sama, BSI dan Prudential Syariah memperkenalkan lebih dekat PRULite Protection Syariah kepada nasabah dan pengunjung.