BSI International Expo 2026: Hadirkan 426 Tenant, Saatnya Brand Lokal Mendunia

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) melalui BSI International Expo 2026 mengajak generasi muda agar semakin bangga menggunakan produk lokal, sekaligus menjadikan halal lifestyle sebagai bagian dari gaya hidup modern.

Melalui BSI International Expo 2026 bertema “Buy Local, Go Global”, BSI mempertemukan generasi muda dengan brand unggulan Indonesia yang telah menembus pasar internasional.

Digelar pada 23–25 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), BSI International Expo 2026 menghadirkan 426 tenant dari berbagai sektor industri halal, mulai dari fesyen, kuliner, kecantikan, halal tour and travel, properti, emas, hingga otomotif.

Baca Juga: BSI Ajak Masyarakat Turut Pulihkan Desa Wisata di Lombok

“Kami ingin halal lifestyle menjadi gaya hidup yang membanggakan bagi generasi muda. Produk lokal harus menjadi pilihan karena kualitas, inovasi, dan daya saingnya, bukan semata-mata karena berasal dari Indonesia. Melalui BSI International Expo, kami ingin semakin banyak anak muda mengenal dan mendukung brand lokal yang telah membuktikan kemampuannya menembus pasar global,” ujar Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo.

Sejumlah brand lokal yang akan hadir antara lain LOKAMOV dengan produk Sepatu lokal unggulan, Othman dan Kopi Kalyan yang telah membuka gerai di Jepang, serta SSB (Soto Seger Boyolali) Hj Hesti Widodo yang mengembangkan bisnis hingga Arab Saudi.

Pengunjung juga bisa mengeksplorasi produk desainer busana muslim, parfum lokal, serta berbagai produk dan layanan halal lainnya.

Tidak hanya menjadi ajang pameran, expo ini juga menghadirkan Business Hub yang mempertemukan pelaku usaha dengan calon mitra dan pembeli melalui skema Business to Consumer (B2C) dan Business to Business (B2B).

Inisiatif ini diharapkan memperluas jejaring usaha, membuka peluang ekspor, dan mendorong UMKM naik kelas.